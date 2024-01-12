В метро Нижнего Новгорода внедрят систему оплаты по биометрии
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное Министерство транспорта и автомобильных дорог.
В настоящее время специалисты изучают коммерческие предложения и устанавливают соответствующие технические решения.
Дорожную карту должны разработать в 2024 году.
Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.