В Челябинске расселят 21 аварийный дом в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © MariaKuzkina
Об этом сообщает URA.RU.
«Десять аварийных многоквартирных домов будут расселены переходящими с 2023 года. Также для расселения в 2024 году запланирован ещё 21 многоквартирный аварийный дом», — рассказала Рыльская на аппаратном совещании.
Также она отметила, что продолжается работа по выявлению заброшенных объектов без хозяев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с НСН рассказал о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).