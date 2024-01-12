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В Челябинске расселят 21 аварийный дом в 2024 году

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Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская заявила, что в 2024 году в городе планируется расселить 21 аварийный дом.
В Челябинске расселят 21 аварийный дом в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает URA.RU.

«Десять аварийных многоквартирных домов будут расселены переходящими с 2023 года. Также для расселения в 2024 году запланирован ещё 21 многоквартирный аварийный дом», — рассказала Рыльская на аппаратном совещании.

Также она отметила, что продолжается работа по выявлению заброшенных объектов без хозяев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с НСН рассказал о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

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