В Москве рассказали о работе сервиса «Вывоз ненужных вещей»

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвич смог избавиться сразу от 13 предметов мебели и техники по одной заявке.

Об этом информирует телеканал «360».

Вторая крупная заявка потребовала вывоза 11 предметов, ещё по пяти заявкам необходимо было вывезти по десять вещей, включая крупногабаритные.

«С помощью сервиса можно отправить на переработку и экологичную утилизацию как крупные предметы — чугунные ванны, холодильники, пианино и автомобили, так и небольшие: мелкую бытовую технику и электронику, макулатуру, стул или тумбочку», — уточнил замглавы Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве новогодние деревья на переработку можно сдать до конца февраля.