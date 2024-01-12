Городская застройка появится на территории бывшей промзоны «Котляково» в Москве

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что бывшую промзону «Котляково» ждёт редевелопмент, который проведут при содействии столичного правительства и созданной городом компании «Управление гражданского строительства».

Об этом информирует НСН. «В течение семи лет городская компания преобразует неэффективно используемую территорию и возведёт свыше 196 тыс. м различной недвижимости», — уточнил Ефимов. Планируемый размер инвестиций в проект превышает 65 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 290 млн рублей. Участок расположен вблизи железнодорожной станции Чертаново и Варшавского шоссе. Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.