Городская застройка появится на территории бывшей промзоны «Котляково» в Москве
Об этом информирует НСН.
«В течение семи лет городская компания преобразует неэффективно используемую территорию и возведёт свыше 196 тыс. м различной недвижимости», — уточнил Ефимов.
Планируемый размер инвестиций в проект превышает 65 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 290 млн рублей.
Участок расположен вблизи железнодорожной станции Чертаново и Варшавского шоссе.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.