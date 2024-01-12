RT: видео, на котором ребёнок гулял босым в Екатеринбурге, снято вчера вечером

По данным источника RT в правоохранительных органах, видео, на котором ребёнок гулял босым с матерью по улице в Екатеринбурге, снято вчера вечером. Температура воздуха в городе была ниже -20 °С.

По словам источника, СК начал проверку, сейчас мать мальчика на допросе.

Изначально после появления в сети кадров полиция начала проверку по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Как объяснил источник, существует практика, когда административное правонарушение по данной статье заканчивается возбуждением уголовного дела — всё зависит от пояснений матери и её линии поведения.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошёл в Солнечном районе Екатеринбурга. По предварительной информации, таким образом мать решила наказать сына за слишком долгую прогулку с собакой. Как выяснилось, екатеринбурженку нашли.