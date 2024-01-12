RT в Telegram
Подпишись

RT: видео, на котором ребёнок гулял босым в Екатеринбурге, снято вчера вечером

Короткая ссылка
По данным источника RT в правоохранительных органах, видео, на котором ребёнок гулял босым с матерью по улице в Екатеринбурге, снято вчера вечером. Температура воздуха в городе была ниже -20 °С.
RT: видео, на котором ребёнок гулял босым в Екатеринбурге, снято вчера вечером
  • РИА Новости

По словам источника, СК начал проверку, сейчас мать мальчика на допросе.

Изначально после появления в сети кадров полиция начала проверку по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Как объяснил источник, существует практика, когда административное правонарушение по данной статье заканчивается возбуждением уголовного дела — всё зависит от пояснений матери и её линии поведения.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошёл в Солнечном районе Екатеринбурга. По предварительной информации, таким образом мать решила наказать сына за слишком долгую прогулку с собакой. Как выяснилось, екатеринбурженку нашли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить