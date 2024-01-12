Бочкарёв: при строительстве депо «Аминьевское» уложили более 60 тысяч кубометров бетона

Для строительства электродепо «Аминьевское» потребовалось более 60 тыс. куб. м бетона и около 5 тыс. т металлоконструкций, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Электродепо «Аминьевское» является одним из крупнейших в столице и занимает территорию 15,7 га. Его возведение потребовало использование значительного количества строительных материалов — уложено 62 тыс. куб. м бетона, смонтировано 4,9 тыс. т металлоконструкций, забито более 12 тыс. свай, уложено 1,7 млн погонных метров кабеля», — сообщил Бочкарёв.

Депо находится в районе пересечения улиц Верейской и Генерала Дорохова. Оно предназначено специально для ремонта и отстоя поездов Большой кольцевой линии метро.

«Реализация проекта потребовала серьёзной подготовки территории, перекладки наружных инженерных коммуникаций», — рассказал, в свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, на территории электродепо расположено более 60 зданий и сооружений. Он также отметил, что отстойно-ремонтный корпус, площадь которого достигает 36,8 тыс. кв. м, является одним из самых крупных объектов на территории электродепо «Аминьевское».