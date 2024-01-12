На маршрут в ЮАО Москвы вышли новые электробусы

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что с 9 января на маршрут С806 в ЮАО вышли электробусы.

Пять современных электробусов российского производства поступили в столицу «в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание инновационной техники», цитирует вице-мэра НТВ.

Маршрут С806 связывает три ветки метро — Большую кольцевую, Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую.

В среднем за месяц пассажиры совершают на этом маршруте до 35 тыс. поездок.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.