Количество угонов транспорта в Москве снизилось почти на треть в 2023 году

Количество угонов всех типов транспортных средств — от снегоходов до автомобилей — в 2023 году в Москве снизилось на 31,9%.

Об этом сообщил Telegram-канал «Куда катимся».

За год было зафиксировано 425 случаев кражи всех типов транспортных средств, при этом в 2022 году это количество составило 425.

При этом краж одних только автомобилей в 2023 году было 380, годом ранее — 563.

Страховщики подтвердили тенденцию на снижение угонов в Москве. По их данным, число угонов автомобилей, застрахованных по каско, сократилось на 37%.

В декабре в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.