Количество угонов транспорта в Москве снизилось почти на треть в 2023 году
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Об этом сообщил Telegram-канал «Куда катимся».
За год было зафиксировано 425 случаев кражи всех типов транспортных средств, при этом в 2022 году это количество составило 425.
При этом краж одних только автомобилей в 2023 году было 380, годом ранее — 563.
Страховщики подтвердили тенденцию на снижение угонов в Москве. По их данным, число угонов автомобилей, застрахованных по каско, сократилось на 37%.
В декабре в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.