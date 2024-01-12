Собянин рассказал о проектах обновления инфраструктуры метро

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал обновление инфраструктуры столичного метрополитена.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, в 2023 году открыли несколько новых станций на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях, привели в порядок основные станции Серпуховско-Тимирязевской линии.

Продолжается модернизация движения поездов.

Кроме того, обновлены вентиляционные шахты, отремонтированы 100 эскалаторов, модернизированы более 130 км кабеля и примерно 98 км путей.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.