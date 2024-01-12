Тела двух мужчин обнаружили в теплокамере в Краснодаре

Тела двух мужчин нашли в четверг, 11 января, в теплокамере на улице Головатого в Краснодаре. Как сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю, по факту их обнаружения была инициирована доследственная проверка.

РИА Новости

В сообщении отмечается, что визуальный осмотр тел не выявил видимых следов насильственных повреждений. Однако точную причину смерти мужчин установят в ходе экспертизы. «С целью установления личностей погибших и точных причин их смерти назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы», — отметили в ведомстве. Ранее сообщалось об обугленном теле, которое обнаружили в сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J в Подмосковье.