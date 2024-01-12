Тела двух мужчин обнаружили в теплокамере в Краснодаре
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что визуальный осмотр тел не выявил видимых следов насильственных повреждений. Однако точную причину смерти мужчин установят в ходе экспертизы.
«С целью установления личностей погибших и точных причин их смерти назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось об обугленном теле, которое обнаружили в сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J в Подмосковье.