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В Крыму направят 12 млрд рублей на социальные выплаты в 2024 году

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В Крыму предусмотрено 12 млрд рублей на социальные выплаты в 2024 году.
В Крыму направят 12 млрд рублей на социальные выплаты в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Из федерального бюджета направят около 1,9 млрд рублей, из республиканского — 10 млрд.

Средства будут выделены на выплаты, предусмотренные при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ими трёх лет, на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Также выплаты предназначены для пособий на ребёнка одинокой матери, ежемесячные выплаты ветеранам труда.

Ранее телеканал «360» сообщал, что для педагогов Подмосковья ввели новую меру поддержки.

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