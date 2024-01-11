Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 17,1% в 2023 году

Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 17,1% в январе — ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

В настоящее время в столице работает более 4 тыс. промышленных площадок.

«За 11 месяцев 2023-го обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции на 17,1% по сравнению с январём — ноябрём 2022 года. При этом объём промышленного производства вырос на 15%», — отметил Ефимов.

Самые высокие показатели продемонстрировали производители пищевых продуктов, одежды, лекарств, электроники, машин и автотранспортных средств.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье промышленное производство показало рост на 13,3% за 11 месяцев.