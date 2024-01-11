В ЯНАО рассказали о новых функциях единой карты «Морошка»

Единая карта жителя Ямала «Морошка» расширила функционал.

Теперь в личном кабинете карты отображаются электронные сертификаты на покупку детских принадлежностей и детского питания, сообщает «Ямал 1» со ссылкой на официальный сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

В нём также можно отследить совершённые по сертификатам транзакции.

Кроме того, благодаря новому сервису у ямальцев появилась возможность записаться онлайн на занятия в сферах культуры, спорта, дополнительного образования, а также мероприятия проекта «Ямальское долголетие».

Ранее «Радио 1» сообщало, что музеи и театры Московской области подготовили новогодние мероприятия для держателей Пушкинской карты.