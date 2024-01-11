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В Подмосковье принимают заявки на субсидии для работающего по франшизе бизнеса

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Глава Мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что 11 января в регионе стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе. На эти цели правительство области выделило 100 млн рублей.
В Подмосковье принимают заявки на субсидии для работающего по франшизе бизнеса
  • РИА Новости

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«Согласно условиям программы субъекты МСП смогут получить до миллиона рублей на компенсацию до 50% затрат… За получением субсидии можно обратиться в течение года», — уточнила министр.

В 2023 году этой мерой поддержки воспользовались 93 субъекта МСП. Суммарно предпринимателям возместили около 40 млн рублей, в том числе затраты на покупку оборудования и оплату коммунальных услуг.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщал о выходе первого выпуска второго сезона подкаста о промышленности, инновациях и технологиях «Инжениум».

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