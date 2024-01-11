Автоэксперт Шкуматов перечислил причины популярности автомобилей АвтоВАЗа

Автоэксперт Пётр Шкуматов перечислил причины популярности у населения автомобилей производства АвтоВАЗ.

«Первая, конечно, цена. Lada дешевле абсолютно всех аналогичных моделей. Вторая причина — наличие и доступность автозапчастей. Они есть всегда и в любой точке страны. Наконец, ремонт автомобилей не очень дорог. Думаю, в этом году ничего не изменится. И популярность АвтоВАЗ сохранит», — приводятся слова Шкуматова в Telegram-канале «Куда катимся».

Как пишут «Известия», продажи автомобилей Lada в 2023 году выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей.

Согласно представленным на пресс-конференции АвтоВАЗа данным, доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%.

Бестселлером рынка стала Lada Granta, продажи которой составили 206,12 тыс. единиц.