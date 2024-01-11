Аэропорт Рощино в Тюмени увеличит пропускную способность за счёт нового КДП

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового контрольно-диспетчерского пункта (КДП) в тюменском аэропорту Рощино. Это позволит увеличить его пропускную способность.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Новый КДП обеспечивает прямую видимость всех участков взлётно-посадочных полос», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пропускная способность аэродрома увеличится за счёт одновременного использования двух взлётно-посадочных полос.

Управление из нового КДП начнётся уже в I квартале 2024 года.

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