Аэропорт Рощино в Тюмени увеличит пропускную способность за счёт нового КДП
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Новый КДП обеспечивает прямую видимость всех участков взлётно-посадочных полос», — говорится в сообщении.
В тексте отмечается, что пропускная способность аэродрома увеличится за счёт одновременного использования двух взлётно-посадочных полос.
Управление из нового КДП начнётся уже в I квартале 2024 года.
Ранее RIA56 сообщало, что пассажиропоток аэропорта Оренбурга в период с 29 декабря по 8 января превысил 31 тыс.