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Аэропорт Рощино в Тюмени увеличит пропускную способность за счёт нового КДП

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Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового контрольно-диспетчерского пункта (КДП) в тюменском аэропорту Рощино. Это позволит увеличить его пропускную способность.
Аэропорт Рощино в Тюмени увеличит пропускную способность за счёт нового КДП
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Новый КДП обеспечивает прямую видимость всех участков взлётно-посадочных полос», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пропускная способность аэродрома увеличится за счёт одновременного использования двух взлётно-посадочных полос.

Управление из нового КДП начнётся уже в I квартале 2024 года.

Ранее RIA56 сообщало, что пассажиропоток аэропорта Оренбурга в период с 29 декабря по 8 января превысил 31 тыс. 

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