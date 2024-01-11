Половина ДТП в Тюменской области происходит из-за нарушений скоростного режима
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU.
«В 2023 году по этой причине зарегистрировано 1126 таких происшествий», — сказал Миллер.
Кроме того, по его словам, каждая пятая дорожная авария происходит из-за несоблюдения очерёдности проезда перекрёстков.
Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.