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Половина ДТП в Тюменской области происходит из-за нарушений скоростного режима

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Руководитель управления ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции заявил, что каждое второе ДТП на дорогах региона происходит из-за превышения скоростного режима или выбора неправильной скорости.
Половина ДТП в Тюменской области происходит из-за нарушений скоростного режима
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«В 2023 году по этой причине зарегистрировано 1126 таких происшествий», — сказал Миллер.

Кроме того, по его словам, каждая пятая дорожная авария происходит из-за несоблюдения очерёдности проезда перекрёстков.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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