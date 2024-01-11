Чиновник в Перми отказался от шапки с флагом Норвегии, возмутившей бойцов СВО

Руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских, шапкой которого возмутились участники СВО в связи с изображённым на ней флагом Норвегии, отказался от этого головного убора.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что чиновник посетил одно из мероприятий в одежде с нашивкой в виде норвежского флага. После этого, по данным Telegram-канала «Поздняков 3.0», пермские участники СВО выпустили видео, на котором возмутились такой одежде, напомнив, что Норвегия оказывает военную помощь Украине.

Как заявили в администрации Перми, Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности.

«Он рассказал, что шапку приобрёл достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба», — заявили в мэрии.

Также сообщается, что чиновник принимает активное участие в работе по поддержке участников спецоперации, членов их семей, а также волонтёров, которые помогают российским военным.