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Парадную лестницу установили в парке «Яуза» в Москве

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В московском парке «Яуза» установили парадную лестницу, которую можно использовать как фотозону.
Парадную лестницу установили в парке «Яуза» в Москве

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на городской департамент капремонта.

В ведомстве уточнили, что ранее на этом месте также была парадная балюстрада со смотровой площадкой и лестничным спуском, но конструкцию пришлось демонтировать, поскольку она обветшала и не подлежала ремонту.

На новой конструкции оборудованы три смотровые площадки. Лестница соединяет два маршрута: на верхнем уровне проходит одна из центральных дорожек парка, на нижнем — экотропа.

Отмечается, что теперь это место подходит для проведения свадеб.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве провели работы по благоустройству территории у станции МЦД-4 «Поклонная».

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