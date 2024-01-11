Парадную лестницу установили в парке «Яуза» в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на городской департамент капремонта.
В ведомстве уточнили, что ранее на этом месте также была парадная балюстрада со смотровой площадкой и лестничным спуском, но конструкцию пришлось демонтировать, поскольку она обветшала и не подлежала ремонту.
На новой конструкции оборудованы три смотровые площадки. Лестница соединяет два маршрута: на верхнем уровне проходит одна из центральных дорожек парка, на нижнем — экотропа.
Отмечается, что теперь это место подходит для проведения свадеб.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве провели работы по благоустройству территории у станции МЦД-4 «Поклонная».