RT в Telegram
Подпишись

В Десёновском поселении Новой Москвы построят ФОК

Короткая ссылка
В поселении Десёновское Новой Москвы инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 2,5 тыс. кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Десёновском поселении Новой Москвы построят ФОК
  • РИА Новости

«Комплекс планируется возвести в районе Новые Ватутинки. В нём появятся зал для фитнеса с тренажёрами, а также залы для занятий боксом и тяжёлой атлетикой», — сказал Бочкарёв.

В здании будут расположены все вспомогательные помещения, в том числе гардеробные с душевыми, комнаты для тренеров и медпункт.

Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что с момента присоединения округов к Москве в ТиНАО построено более десяти спортивных объектов. Число занимающихся спортом жителей выросло в четыре раза.

«Сегодня 75% приобретающих жильё на территории Новой Москвы — это молодые семьи с детьми, и более 40% из них занимаются спортом. Поэтому доступность таких объектов — одна из важнейших составляющих комфортной жизни в округах», — отметил Жидкин.

В Новых Ватутинках уже открыт парк «Природный», инфраструктура которого включает зоны для воркаута, футбольное поле, хоккейную площадку, скейтпарк, дорожки для велопрогулок, бега и скандинавской ходьбы.

Кроме того, в 2024 году в районе откроют торговый центр, где будет расположен фитнес-клуб площадью 1500 кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить