В Десёновском поселении Новой Москвы построят ФОК

В поселении Десёновское Новой Москвы инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 2,5 тыс. кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Комплекс планируется возвести в районе Новые Ватутинки. В нём появятся зал для фитнеса с тренажёрами, а также залы для занятий боксом и тяжёлой атлетикой», — сказал Бочкарёв.

В здании будут расположены все вспомогательные помещения, в том числе гардеробные с душевыми, комнаты для тренеров и медпункт.

Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что с момента присоединения округов к Москве в ТиНАО построено более десяти спортивных объектов. Число занимающихся спортом жителей выросло в четыре раза.

«Сегодня 75% приобретающих жильё на территории Новой Москвы — это молодые семьи с детьми, и более 40% из них занимаются спортом. Поэтому доступность таких объектов — одна из важнейших составляющих комфортной жизни в округах», — отметил Жидкин.

В Новых Ватутинках уже открыт парк «Природный», инфраструктура которого включает зоны для воркаута, футбольное поле, хоккейную площадку, скейтпарк, дорожки для велопрогулок, бега и скандинавской ходьбы.

Кроме того, в 2024 году в районе откроют торговый центр, где будет расположен фитнес-клуб площадью 1500 кв. м.