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Страховщик Демидов: зимой возрастает доля столкновений авто на дорогах

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Вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов рассказал, что сложные погодные условия в зимний период, например сильный снегопад или гололёд, приводят к увеличению числа ДТП. Он перечислил самые распространённые проблемы, с которыми сталкиваются водители в это время года.
Страховщик Демидов: зимой возрастает доля столкновений авто на дорогах
  • Gettyimages.ru

Доля столкновений автомобилей на дороге в зимний период более 55%, в то время как весной и летом всего 45—47%, сообщил он в интервью газете «Известия».

Другой частой проблемой, с которой сталкиваются водители этой зимой, стали наезды на препятствия (21%), добавил эксперт.

«Повреждения автомобиля на стоянке происходят зимой нередко, но при этом их доля уменьшается по сравнению с тёплым сезоном (20% против 14%). Вероятно, это связано с тем, что под снегом становится труднее заметить типичные повреждения в виде царапин и сколов», — отметил Демидов.

Кроме того, по его словам, в четыре раза возрастает доля обращений за технической помощью по запуску двигателя из-за разрядки аккумулятора и в полтора раза (с 1 до 1,6%) — доля повреждений из-за падения на авто посторонних предметов, например сосулек.

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