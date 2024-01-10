Экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался в Москве

Советский и российский учёный-правовед Марат Баглай, ранее занимавший должность председателя Конституционного суда России, скончался в Москве. На момент смерти ему исполнилось 93 года.

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда России, Баглай умер 10 января 2024 года после продолжительной болезни.

«Судьи и сотрудники Конституционного суда Российской Федерации выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось о смерти в Петербурге на 76-м году жизни бывшего вице-губернатора города Олега Виролайнена.