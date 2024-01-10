RT в Telegram
Подпишись

Аэропорт Оренбурга обслужил более 31 тысячи пассажиров в праздники

Короткая ссылка
Общий пассажиропоток аэропорта Оренбурга в период с 29 декабря по 8 января превысил 31 тыс.
Аэропорт Оренбурга обслужил более 31 тысячи пассажиров в праздники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на сайт аэропорта.

В новогодние праздники было доступно восемь направлений полётов. Больше всего пассажиров обслужили 7 января — 4,5 тыс.

«Регулярные рейсы в Москву выполнялись до восьми раз в день тремя авиакомпаниями. Именно они и стали самыми востребованными среди оренбуржцев. За праздники всего выполнено 67 рейсов в столицу», — отмечается в сообщении.

Второе место по популярности заняли рейсы в Санкт-Петербург.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово в праздники превысил 12 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить