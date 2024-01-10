Аэропорт Оренбурга обслужил более 31 тысячи пассажиров в праздники

Общий пассажиропоток аэропорта Оренбурга в период с 29 декабря по 8 января превысил 31 тыс.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на сайт аэропорта.

В новогодние праздники было доступно восемь направлений полётов. Больше всего пассажиров обслужили 7 января — 4,5 тыс.

«Регулярные рейсы в Москву выполнялись до восьми раз в день тремя авиакомпаниями. Именно они и стали самыми востребованными среди оренбуржцев. За праздники всего выполнено 67 рейсов в столицу», — отмечается в сообщении.

Второе место по популярности заняли рейсы в Санкт-Петербург.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово в праздники превысил 12 тыс.