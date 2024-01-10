В Тюменской области благоустроят семь территорий по нацпроекту
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Список парков, скверов и дворов жители Тюмени, Тобольска и Ишима определили в ходе голосования. Затем был выбран дизайн-проект будущего благоустройства.
В частности, в Тюмени благоустроят парк Константина Лагунова, сквер Леонида Згерского, территории на улице Мусоргского, улице Энергостроителей и Московском тракте.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.