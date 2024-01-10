Три метромоста построили между БКЛ и электродепо «Аминьевское»

При возведении электродепо «Аминьевское» в Москве построено три метромоста. Они расположены на соединительных ветках с Большой кольцевой линией (БКЛ).

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«Мосты уже стали частью городского облика. В тёмное время суток их освещает архитектурная подсветка, создающая эффект светящейся линии», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, для отделки выбран серый кварцевый оттенок, а пролётные бетонные балки оформлены в бирюзовых тонах.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что новые метромосты стали частью соединительных линий между БКЛ и депо «Аминьевское».

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