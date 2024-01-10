В Салехарде женщина перечислила лжесиловикам более 13 млн рублей

Жительница Салехарда (ЯНАО) оформила кредиты на сумму, превышающую 13 млн рублей, и перевела эти средства мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

В декабре минувшего года жительнице 1964 года рождения поступил звонок от мошенника, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил женщине, что на её имя якобы оформлены кредиты, которые необходимо аннулировать.

После этого она оформила на своё имя потребительские кредиты на сумму 13 млн 298 тыс. рублей и перевела их злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Татарстане завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.