RT в Telegram
Подпишись

В Салехарде женщина перечислила лжесиловикам более 13 млн рублей

Короткая ссылка
Жительница Салехарда (ЯНАО) оформила кредиты на сумму, превышающую 13 млн рублей, и перевела эти средства мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Возбуждено уголовное дело.
В Салехарде женщина перечислила лжесиловикам более 13 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

В декабре минувшего года жительнице 1964 года рождения поступил звонок от мошенника, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил женщине, что на её имя якобы оформлены кредиты, которые необходимо аннулировать.

После этого она оформила на своё имя потребительские кредиты на сумму 13 млн 298 тыс. рублей и перевела их злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Татарстане завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Общая сумма ущерба превысила 15 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить