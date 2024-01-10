Разворотнева: ведомственные сети ЖКХ находятся в зоне риска
- РИА Новости
«В зоне риска именно те объекты, которые так или иначе принадлежали ведомствам, которые были созданы действительно в советские времена для обслуживания предприятий», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, на соответствующие сети в настоящий момент легла функция обслуживания многоквартирных домов.
Разворотнева отметила, что выходом из ситуации должно стать обязательное формирование резервных и альтернативных источников тепло- и электроснабжения при новом жилищном строительстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Климовске необходимо инвестировать в ЖКХ миллиарды рублей.