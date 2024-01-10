Разворотнева: ведомственные сети ЖКХ находятся в зоне риска

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что уже довольно старые ведомственные коммунальные сети наиболее подвержены риску аварий.

«В зоне риска именно те объекты, которые так или иначе принадлежали ведомствам, которые были созданы действительно в советские времена для обслуживания предприятий», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, на соответствующие сети в настоящий момент легла функция обслуживания многоквартирных домов.

Разворотнева отметила, что выходом из ситуации должно стать обязательное формирование резервных и альтернативных источников тепло- и электроснабжения при новом жилищном строительстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Климовске необходимо инвестировать в ЖКХ миллиарды рублей.