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Разворотнева: ведомственные сети ЖКХ находятся в зоне риска

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что уже довольно старые ведомственные коммунальные сети наиболее подвержены риску аварий.
Разворотнева: ведомственные сети ЖКХ находятся в зоне риска
  • РИА Новости

«В зоне риска именно те объекты, которые так или иначе принадлежали ведомствам, которые были созданы действительно в советские времена для обслуживания предприятий», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, на соответствующие сети в настоящий момент легла функция обслуживания многоквартирных домов.

Разворотнева отметила, что выходом из ситуации должно стать обязательное формирование резервных и альтернативных источников тепло- и электроснабжения при новом жилищном строительстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Климовске необходимо инвестировать в ЖКХ миллиарды рублей.

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