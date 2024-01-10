В центре Грабаря рассказали о мерах для перевозки «Троицы» в храм Христа Спасителя

В пресс-службе Реставрационного центра имени Грабаря рассказали RT о состоянии иконы Андрея Рублёва «Святая Троица» на момент перевозки в храм Христа Спасителя, а также о мерах, принятых для снижения рисков, связанных с транспортировкой.

«Икона Андрея Рублёва «Святая Троица» находилась в Реставрационном центре имени Грабаря под научным реставрационным наблюдением за состоянием её сохранности. К моменту перевозки икона была совместно осмотрена специалистами центра имени Грабаря и Третьяковской галереи. Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в целях снижения рисков, связанных с транспортировкой иконы, накануне её перемещения были нанесены укрепляющие профилактические заклейки из полос специальной бумаги, а также проведено укрепление красочного слоя на шести микроучастках.

«Непосредственно перед упаковкой и транспортировкой икона была осмотрена представителями Русской Православной Церкви с оформлением необходимых документов. Перевозка осуществлялась в специальном климатическом ящике в автомобиле, оборудованном всем необходимым для перевозки культурных ценностей. По внесении в храм Христа Спасителя, перед размещением иконы в музейной витрине, реставраторами была удалена профилактическая заклейка, выполнившая свою функцию при перевозке, с использованием профессионального микроскопа, освещения, материалов и оборудования, выполненная по традиционной реставрационной методике», — заключили в центре.

Ранее сообщалось, что икону «Троица» Андрея Рублёва доставили в храм Христа Спасителя, где она будет находиться во время празднования Рождества Христова.