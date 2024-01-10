Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поджога двери ведущего Радио Sputnik

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с поджогом входной двери ведущего Радио Sputnik Трофима Татаренкова в Петербурге.

Об этом говорится в Telegram информационного центра СК.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении журналиста в Санкт-Петербурге», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, к руководству СК в публичном пространстве обратился представитель комитета Госдумы с просьбой поставить на контроль ситуацию, связанную с противоправными действиями в отношении Татаренкова.

Уточняется, что в органах внутренних дел по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), однако в обращении указано, что действия фигурантов должны быть квалифицированы по более тяжким статьям УК России, а также по ст. 144 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Ранее ведущий Радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил, что неизвестные подожгли дверь в его квартиру.

Позднее стало известно, что поджигателями являются подростки. Вскоре появилась информация об их задержании.