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Участок в Зеленограде преобразуют по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Участок в Зеленограде преобразуют по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Участок общей площадью 0,83 га расположен в Зеленоградском административном округе по адресу: Фирсановское шоссе, владения 15—19. Объём инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 млн рублей», – сказал Ефимов.

В проекте предусмотрено строительство ветеринарного пункта, а также расширение приюта для кошек и собак.

Как отметил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, строительство данной инфраструктуры позволит уменьшить число бездомных животных в городе.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года ввели в общей сложности 104 млн кв. м.

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