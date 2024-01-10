RT в Telegram
Подпишись

В Ульяновской области составят план по замене оборудования в котельных

Короткая ссылка
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона дал поручение провести ревизию всех региональных теплоисточников в январе.
В Ульяновской области составят план по замене оборудования в котельных
  • РИА Новости

Специалисты проверят состояние котельных во всех районах региона, а также составят план замены устаревшего оборудования, пишет mosaica.ru.

Русских заявил, что план на 2024—2027 годы составят с учётом износа котельных установок.

В ходе штаба было заявлено, что с 30 декабря по 8 января было зарегистрировано 60 инцидентов в 14 муниципальных образованиях. Главной причиной аварий стал износ сетей и оборудования. Большая часть нештатных ситуаций была устранена в нормативные сроки.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить