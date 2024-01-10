В Ульяновской области составят план по замене оборудования в котельных

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона дал поручение провести ревизию всех региональных теплоисточников в январе.

Специалисты проверят состояние котельных во всех районах региона, а также составят план замены устаревшего оборудования, пишет mosaica.ru.

Русских заявил, что план на 2024—2027 годы составят с учётом износа котельных установок.

В ходе штаба было заявлено, что с 30 декабря по 8 января было зарегистрировано 60 инцидентов в 14 муниципальных образованиях. Главной причиной аварий стал износ сетей и оборудования. Большая часть нештатных ситуаций была устранена в нормативные сроки.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.