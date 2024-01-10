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Прокуратура проверит ситуацию с замёрзшими пассажирами поезда «Орлан»

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Челябинская транспортная прокуратура проверит жалобы пассажиров поезда «Орлан» на холодные вагоны и отсутствие отопления.
Прокуратура проверит ситуацию с замёрзшими пассажирами поезда «Орлан»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошёл 10 января.

«Мониторингом выявлена публикация о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления», — сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка действиям АО «Свердловская пригородная компания».

Ранее сообщалось, что уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае.

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