Прокуратура проверит ситуацию с замёрзшими пассажирами поезда «Орлан»
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
Инцидент произошёл 10 января.
«Мониторингом выявлена публикация о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления», — сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки будет дана оценка действиям АО «Свердловская пригородная компания».
Ранее сообщалось, что уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае.