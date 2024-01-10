Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие.
Кроме того, им рекомендовали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
6 января движение приостановили третий раз за день.
В Минобороны России заявили, что российские системы ПВО перехватили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Чёрным морем.