В инфраструктуру Владивостока вложат 956 миллиардов рублей

В инфраструктуру Владивостока планируют вложить 956 млрд рублей в рамках комплексного развития городской агломерации до 2030 года. Долгосрочный план утвердило правительство России.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что во Владивостоке в ближайшие шесть лет запланированы более 100 мероприятий.

Большую часть из обозначенной суммы составят частные инвестиции (495,5 млрд).

Основное финансирование придётся на ЖКХ, жильё и образование. В «дорожной карте» развития заявлены более 20 новых детсадов и десяти школ, курорты, конгрессно-выставочный зал, перенос нефтебазы, закупка 280 автобусов и 20 троллейбусов.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.