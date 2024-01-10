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В Москве стартовало заселение в новостройку по реновации в Перове

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В районе Перово в Москве началось заселение шестого дома, построенного по программе реновации.
В Москве стартовало заселение в новостройку по реновации в Перове
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Новостройка расположена на улице Металлургов, дом №30, корп. 1.

«Новый дом представляет собой односекционное здание переменной этажности с подземной автостоянкой», — прокомментировал глава Департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин.

По его словам, программа реновации в Перове включает 196 домов. Новое жильё смогут получить 42,5 тыс. участников программы. При этом девять ветхих пятиэтажек уже расселили, стартовало расселение ещё пяти домов. Также в районе возводится десять новостроек, ещё два дома находится на стадии проектирования.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года ввели в общей сложности 104 млн кв. м.

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