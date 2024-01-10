Суд оштрафовал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие плашки иноагента

Савёловский суд Москвы оштрафовал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях.

Об этом говорится в сообщении московских судов общей юрисдикции.

«Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 09.12.2022.

** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.