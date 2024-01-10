Суд оштрафовал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» за отсутствие плашки иноагента
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении московских судов общей юрисдикции.
«Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 09.12.2022.
** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.