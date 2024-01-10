В России назвали самые популярные новогодние направления для отдыха в 2024 году

Эксперты туротрасли назвали самые популярные новогодние направления у россиян. В их числе Египет (25%), российские регионы (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%).

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Среди российских направлений, как и годом ранее, лидирует Санкт-Петербург. В топ-3 также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны.

Кроме того, в Travelata.ru отметили, что в этом году число бронирований на новогодние праздники увеличилось на 40%, несмотря на серьёзный рост цен по всем направлениям.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.