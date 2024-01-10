В России назвали самые популярные новогодние направления для отдыха в 2024 году
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.
Среди российских направлений, как и годом ранее, лидирует Санкт-Петербург. В топ-3 также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны.
Кроме того, в Travelata.ru отметили, что в этом году число бронирований на новогодние праздники увеличилось на 40%, несмотря на серьёзный рост цен по всем направлениям.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.