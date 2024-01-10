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RT: суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота

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Самарский областной суд отказался выпускать под домашний арест певца Шарлота и оставил его в СИЗО, рассказал RT адвокат артиста Алексей Лапузин.
RT: суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
  • РИА Новости

По словам Лапузина, музыкант надеялся, что ему изменят меру пресечения.

Он также подтвердил информацию о том, что Шарлот написал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу официальное письмо, в котором принёс извинения.

Ранее суд в Самаре избрал меру пресечения певцу Шарлоту — его заключили под стражу. 

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.

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