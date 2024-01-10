Производитель лазерного оборудования из Москвы нарастил производство в 2023 году
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что компания «Лазеры и аппаратура» на российском рынке с 1998 года.
По его словам, предприятие обеспечивает расширение производственных площадей и парка оборудования, увеличение товарной линейки и выпуск конкурентоспособных изделий.
«В 2023 году компания изготовила 42 лазерных станка, что в 2,5 раза превышает показатели 2022 года», — отметил Овчинский.
В 2024 году производитель планирует выпустить не менее 60 станков.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.