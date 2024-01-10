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Производитель лазерного оборудования из Москвы нарастил производство в 2023 году

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Московская компания по выпуску высокотехнологичного лазерного оборудования для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей, увеличила объёмы выпуска продукции в 2,5 раза по итогам 2023 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что компания «Лазеры и аппаратура» на российском рынке с 1998 года.

По его словам, предприятие обеспечивает расширение производственных площадей и парка оборудования, увеличение товарной линейки и выпуск конкурентоспособных изделий.

«В 2023 году компания изготовила 42 лазерных станка, что в 2,5 раза превышает показатели 2022 года», — отметил Овчинский.

В 2024 году производитель планирует выпустить не менее 60 станков.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.

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