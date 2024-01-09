В Тюмени задержали всех фигурантов конфликта, в котором пострадал участник СВО

Сотрудники правоохранительных органов Тюмени задержали всех фигурантов конфликта, в котором пострадал участник специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, конфликт произошёл на улице Малышева в посёлке Тарманы, расположенном в северо-восточной части Тюмени. Все задержанные находятся в отделе полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК России — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», — отметила Волк в личном Telegram.

Ранее сообщалось, что конфликт разгорелся после того, как участник СВО сделал замечание шумной группе молодых людей. В ответ на это они избили мужчину. Он оказался в больнице. По факту инцидента была начата проверка.