Минфин: на реализацию нацпроектов в 2024 году потратят более 3 трлн рублей
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В сообщении указывается, что наибольший объём ассигнований запланирован для таких национальных проектов, как «Демография» (890 млрд рублей), «Здравоохранение» (283,8 млрд рублей), «Образование» (237,2 млрд рублей) и «Безопасные качественные дороги» (621,4 млрд рублей).
Ранее сообщалось об утверждённой правительством России трёхлетней программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.