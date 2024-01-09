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Минфин: на реализацию нацпроектов в 2024 году потратят более 3 трлн рублей

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Реализация национальных проектов в России в 2024 году потребует привлечения 3,008 трлн рублей из бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Минфин: на реализацию нацпроектов в 2024 году потратят более 3 трлн рублей
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

В сообщении указывается, что наибольший объём ассигнований запланирован для таких национальных проектов, как «Демография» (890 млрд рублей), «Здравоохранение» (283,8 млрд рублей), «Образование» (237,2 млрд рублей) и «Безопасные качественные дороги» (621,4 млрд рублей).

Ранее сообщалось об утверждённой правительством России трёхлетней программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

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