RT в Telegram
Подпишись

«Ростех» заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод

Короткая ссылка
Госкорпорация «Ростех» заявила о готовности взять под контроль Климовский патронный завод, который в настоящий момент находится в частных руках.
«Ростех» заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод
  • РИА Новости

«С учётом того, что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — цитирует заявление госкорпорации РИА Новости.

В «Ростехе» также добавили, что завод нужно национализировать и необходимое обращение в адрес главы государства уже готовится. В госкорпорации также заявили, что к менеджменту, который назначается частными собственниками, «накопилось много вопросов».

Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя после двухлетнего перерыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить