«Ростех» заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод

Госкорпорация «Ростех» заявила о готовности взять под контроль Климовский патронный завод, который в настоящий момент находится в частных руках.

«С учётом того, что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — цитирует заявление госкорпорации РИА Новости.

В «Ростехе» также добавили, что завод нужно национализировать и необходимое обращение в адрес главы государства уже готовится. В госкорпорации также заявили, что к менеджменту, который назначается частными собственниками, «накопилось много вопросов».

Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя после двухлетнего перерыва.