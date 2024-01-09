«Ростех» заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод
- РИА Новости
«С учётом того, что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — цитирует заявление госкорпорации РИА Новости.
В «Ростехе» также добавили, что завод нужно национализировать и необходимое обращение в адрес главы государства уже готовится. В госкорпорации также заявили, что к менеджменту, который назначается частными собственниками, «накопилось много вопросов».
Ранее сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя после двухлетнего перерыва.