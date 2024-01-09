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Власти Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью академика Хавинсона

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал сообщение о смерти академика РАН Владимира Хавинсона. Учёный умер 6 января в возрасте 77 лет.
Власти Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью академика Хавинсона
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы гордимся тем, что его путь врача, учёного, изобретателя связан с нашим городом. Он учился в Военно-медицинской академии, стал основателем и директором Петербургского института биорегуляции и геронтологии», — отметил Беглов.

Владимир Хавинсон открыл пептидные биорегуляторы, применявшиеся для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также внёс вклад в развитие геронтологии и гериатрии.

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