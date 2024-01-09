Власти Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью академика Хавинсона
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Мы гордимся тем, что его путь врача, учёного, изобретателя связан с нашим городом. Он учился в Военно-медицинской академии, стал основателем и директором Петербургского института биорегуляции и геронтологии», — отметил Беглов.
Владимир Хавинсон открыл пептидные биорегуляторы, применявшиеся для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также внёс вклад в развитие геронтологии и гериатрии.