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Власти Нижегородской области в 2023 году провели около 170 встреч с бизнесом

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Около 170 встреч с представителями бизнес-сообщества организовало руководство Нижегородской области в 2023 году.
Власти Нижегородской области в 2023 году провели около 170 встреч с бизнесом
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Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Там уточнили, что встречи проводили глава региона и руководители муниципалитетов.

За минувший год в таких мероприятиях приняли участие более 1,5 тыс. представителей делового сообщества. Основываясь на их запросах, руководство области усовершенствовало меры поддержки бизнеса в регионе.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной сообщал, что более 500 туристических компаний стали участниками портала «Russpass. Бизнес» за полгода.

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