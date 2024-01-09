RT в Telegram
Подпишись

Суд назначил «Жара ТВ» 1 млн рублей штрафа за отсутствие плашки «18+» в клипе

Короткая ссылка
Таганский суд назначил развлекательному каналу «Жара ТВ» ещё 1 млн рублей штрафа за отсутствие маркировки «18+» в клипе с ЛГБТ*-тематикой.
Суд назначил «Жара ТВ» 1 млн рублей штрафа за отсутствие плашки «18+» в клипе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России.

О каком именно клипе идёт речь, не уточняется. 

Ранее Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тыс. рублей издательство «Эксмо» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить