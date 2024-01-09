Суд назначил «Жара ТВ» 1 млн рублей штрафа за отсутствие плашки «18+» в клипе
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России.
О каком именно клипе идёт речь, не уточняется.
Ранее Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тыс. рублей издательство «Эксмо» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.