Путин предоставил гражданство России потомку Екатерины II Андрею Калагеорги

Российский президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства потомку Екатерины II Андрею Калагеорги.

Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается, что в гражданство России принимается Андрей Лео Калагеорги, который родился 1 июня 1967 года в США.

Как пишет РИА Новости, ранее постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги планирует получить гражданство России и поселиться в Крыму.