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Путин предоставил гражданство России потомку Екатерины II Андрею Калагеорги

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства потомку Екатерины II Андрею Калагеорги.
Путин предоставил гражданство России потомку Екатерины II Андрею Калагеорги
  • globallookpress.com

Документ опубликован на портале правовой информации. 

В указе отмечается, что в гражданство России принимается Андрей Лео Калагеорги, который родился 1 июня 1967 года в США.

Как пишет РИА Новости, ранее постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги планирует получить гражданство России и поселиться в Крыму.

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