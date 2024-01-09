Путин предоставил гражданство России потомку Екатерины II Андрею Калагеорги
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Документ опубликован на портале правовой информации.
В указе отмечается, что в гражданство России принимается Андрей Лео Калагеорги, который родился 1 июня 1967 года в США.
Как пишет РИА Новости, ранее постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги планирует получить гражданство России и поселиться в Крыму.