Гладков: белгородских детей направят в оздоровительные лагеря ещё трёх регионов
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Он подчеркнул, что переживание родителей за детей на фоне обстрелов региона «достаточно большое».
«Вчера ещё дополнительно проговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Конечно же, они сразу, мгновенно откликнулись», — написал Гладков в Telegram.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе примут 300 детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам.