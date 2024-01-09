Гладков: белгородских детей направят в оздоровительные лагеря ещё трёх регионов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что детей из региона направят в оздоровительные лагеря Липецкой, Тульской и Пензенской областей.

Он подчеркнул, что переживание родителей за детей на фоне обстрелов региона «достаточно большое».

«Вчера ещё дополнительно проговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Конечно же, они сразу, мгновенно откликнулись», — написал Гладков в Telegram.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе примут 300 детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам.