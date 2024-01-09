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На Сахалине пьяный подросток сжёг заживо спящего бездомного

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Подросток в состоянии алкогольного опьянения сжёг заживо бездомного мужчину в городе Долинске Сахалинской области.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в коридоре общежития между ними произошёл конфликт на бытовой почве.

«Обвиняемый, используя зажигалку, поджог полиэтиленовую упаковку и поднёс открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Находки Приморского края в результате бытовой ссоры нанёс своему знакомому удар кухонным ножом в шею, после чего тот скончался.

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