На Сахалине пьяный подросток сжёг заживо спящего бездомного
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, в коридоре общежития между ними произошёл конфликт на бытовой почве.
«Обвиняемый, используя зажигалку, поджог полиэтиленовую упаковку и поднёс открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Находки Приморского края в результате бытовой ссоры нанёс своему знакомому удар кухонным ножом в шею, после чего тот скончался.