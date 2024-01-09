МЧС: в вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкальском крае, был уголь

В вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкальском крае, был уголь. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

«Произошёл сход 14 вагонов с углём», — говорится в сообщении. Ранее на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда, пострадавших нет. По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.