МЧС: в вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкальском крае, был уголь
В вагонах, которые сошли с рельсов в Забайкальском крае, был уголь. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.
«Произошёл сход 14 вагонов с углём», — говорится в сообщении.
Ранее на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда, пострадавших нет.
По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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