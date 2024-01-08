RT в Telegram
Подпишись

На выставке «Россия» провели «флотскую» свадьбу в День Севастополя

Короткая ссылка
На международной выставке-форуме «Россия» провели «флотскую» свадьбу в День Севастополя.
На выставке «Россия» провели «флотскую» свадьбу в День Севастополя
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Отмечается, что жизнь молодожёнов тесно связана с военной службой.

«В ходе церемонии жених и невеста особым образом скрепили союз — запечатали свои клятвы верности в специальный стеклянный сосуд, а затем завязали морской узел», — говорится в заявлении.

Заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина пожелала паре счастливой семейной жизни.

«Желаю, чтобы ваша семейная жизнь была такой же крепкой, как морской узел, который вы сегодня связали», — сказала она.

Ранее организаторы форума «Россия» представили интерактивную игру «Открывая Россию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить