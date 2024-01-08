На выставке «Россия» провели «флотскую» свадьбу в День Севастополя

На международной выставке-форуме «Россия» провели «флотскую» свадьбу в День Севастополя.

Отмечается, что жизнь молодожёнов тесно связана с военной службой.

«В ходе церемонии жених и невеста особым образом скрепили союз — запечатали свои клятвы верности в специальный стеклянный сосуд, а затем завязали морской узел», — говорится в заявлении.

Заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина пожелала паре счастливой семейной жизни.

«Желаю, чтобы ваша семейная жизнь была такой же крепкой, как морской узел, который вы сегодня связали», — сказала она.

Ранее организаторы форума «Россия» представили интерактивную игру «Открывая Россию».